Делегация ВС Турции находится с визитом в Азербайджане

Согласно протоколу заседания Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, делегация Сухопутных войск Турции находится с визитом в Баку. Об этом говорится во вторник в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во вторник турецкая делегация посетила Военную академию Вооруженных сил Азербайджана. На встрече азербайджанская сторона представила брифинг о Центре иностранных языков и партнерства Военной академии, а турецкая сторона представила брифинг о Школе языков Сухопутных войск Турции.

В ходе встречи стороны также обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области военного образования.

Визит продлится до 5 октября.

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