В Армении решили отказаться от терроризма?

Трудно поверить, но в Армении, наконец, решили отказаться от призывов к терактам и пропаганды терроризма.

На заседании в четверг армянский парламент одобрил пакет соответствующих поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Как отметил, представляя проект, министр юстиции Армении Артак Зейналян, необходимость принятия законопроектов обусловлена тем обстоятельством, что в условиях современного технического прогресса публичные призывы к совершению терактов представляют высокую общественную угрозу. По его словам, Уголовным кодексом РА уголовная ответственность предусмотрена лишь для призывов к некоторым преступлениям.

Таким образом, принятием проектов будут криминализированы публичные призывы к терроризму, финансированию терроризма, к международному терроризму, что нацелено на ужесточение уголовной политики государства в борьбе с терроризмом, предупреждение этих преступлений и исполнение взятых государством международных обязательств, сообщает Panorama.am.

Согласно проектам, будут применяться штрафы либо арест - от 2 до 3 месяцев, либо заключение под стражу - максимум на 3 года.

Действительно, не верится, что это, наконец, произошло. И призывы к терроризму в Армении, как и во всем цивилизованном мире, теперь будут считаться неприемлемым деянием.

Но еще более удивительно, что до сих пор подобная пропаганда не наказывалась. Наоборот, терроризм в соседней стране романтизировался и героизировался, а террористы возводились в ранг небожителей. Армянские школьные учебники пестрят сказочными историями о "подвигах" всевозможных негодяев, и нация дружно гордится их деяниями. С чувством гордости за преступления предков и с убежденностью, что цель оправдывает средства, воспитано не одно поколение армян. Неужели это прекратится?

Хотя, возможно, в понятие пропаганды терроризма в Армении вкладывается совсем другое понятие, отличное от общечеловеческого. Ведь терроризм, как полагают многие в Армении, бывает только исламский, а призывы к террору со стороны армянских националистов. Это не терроризм, а борьба за правое дело.

Зульфугар Ибрагимов