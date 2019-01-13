Неудачник Лапшин снова пытается заработать на нападках на Азербайджан

Как можно судить по классической литературе, в старые времена барышни, перестающие пользоваться популярностью в модных салонах, устраивали интрижки и скандалы, стремясь остаться любым способом на повестке дня. Этим методом многие пользуются и сегодня. Причем, далеко не только барышни и далеко не только в модных салонах.

Неудачник Александр Лапшин - один из персонажей, который в погоне за ускользающей популярностью и интереса к своей персоне, лезет из кожи, чтобы напомнить о себе. Не важно, с какой стороны, и тем более не важно, что твоя болтовня давно всем наскучила. Главное - чтобы имя покрасовалось на страницах СМИ, может, кто и обратит внимание.

Александр Лапшин сегодня сделал запись на своей странице в соцсети Facebook, где вновь рассказал "свою историю" содержания в бакинском СИЗО Кюрдаханы, и, "выразил обеспокоенность" делом блогера Мехмана Гусейнова. Одним словом, все та же, уже набившая оскомину, нудная трескотня из серии "как сейчас помню" и т.д.

Одним словом, сегодня бедняга Лапшин ищет новых потребителей его лапши. Аудитория достаточно узкая. В его "фан-клубе" остались практически одни деятели армянского агитпропа, да и у тех энтузиазма поубавилось. Громкие "разоблачения" и "обличения", на которые делалась ставка после освобождения Лапшина, не сработали. Скандального блогера не удалось выставить мучеником за правду и демократию. В какой позе и какой стороной его не выставляла армянская сторона, признаков мученичества, ровно как и харизмы с брутальностью, в его облике не появилось.

Тем не менее Александр Лапшин старается остаться на повестке. Правда, говорить ему больше вроде как не о чем. Разукрашенные бурной фантазией истории о том, как он нарушил законы Азербайджан, как посетил оккупированный Карабах, как провернул аферу с паспортом, как сидел в азербайджанской тюрьме и как был освобожден, от него все слышали раз по сто. Вот тут и пригодилась ему история про Мехмана Гусейнова. Как тут не вспомнить старый мультфильм про блудного попугая, который, желая быть в центре внимания, каждый день рассказывал одну и ту же историю со словами "Прилетаю я как-то на Таити..." И не забывал при этом на всякий случай осведомляться "Вы не были на Таити?". Мало ли что, вдруг поймают на вранье.

Если кто помнит - его выдумки и рассказы в конце концов всем надоели.

Блудного попугая армянского агитпропа Лапшина ждет тот же финал.

Сабухи Иманов