Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без инцидентов

Мониторинг ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня, проведенный сегодня на государственной границе Азербайджана и Армении, в направлении Товузского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Огнйен Йович и Мартин Шустер.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook