Учения азербайджанской армии с боевой стрельбой - ФОТО - ВИДЕО
23 февраля 2019 14:20 346
Воинские части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели тактико-специальные учения с боевой стрельбой, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az.
В ходе учений поднятые по тревоге подразделения отработали действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей.
В ходе учений подразделения ПВО провели боевые стрельбы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!