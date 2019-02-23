Воинские части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели тактико-специальные учения с боевой стрельбой, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az.

В ходе учений поднятые по тревоге подразделения отработали действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей.

В ходе учений подразделения ПВО провели боевые стрельбы.