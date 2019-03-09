11-15 марта Вооруженные силы Азербайджана проведут широкомасштабные учения. Как сообщили в Минобороны, в учениях примут участие до 10000 военнослужащих личного состава, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику в нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника. В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах будут выполняться боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

Учения плановые, но после недавних провокационных заявлений министра обороны Армении для армянской стороны эта новость прозвучала как предупреждение.

Напомним, что министр Давид Тоноян заявил, что Армения, дескать, меняет стратегию и переходит от обороны к наступлению. Мол, теперь будет приобретаться вооружение наступательного характера, а обороне конец. Одним словом, пусть враг трепещет.

Так уж вышло, что вместо того, чтобы затрепетать, азербайджанская сторона объявила широкомасштабные плановые учения с очень конкретными наступательными задачами. Чем вызвала истерику в Ереване и на оккупированных территориях.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян панически отписался по этому поводу на своей странице в Facebook и попытался увязать маневры с разговорами о встрече по Карабаху в верхах. Кроме того, он обвинил Баку в якобы нарушении "венских документов" и не предупреждении о проведении учений заранее.

Учения повергли в истерику и сепаратистов. Представитель режима Бабаян увидел в них проявления "нацизма" и пожаловался на международное сообщество, которое, дескать, "не проявляет жесткого подхода к агрессивным действиям официального Баку". "Неужели они не видят угрозу?" - возопил Бабаян.

Учения ВС Азербайджана это, конечно же, не пионерская зарница, и конечно же, они являются демонстрацией силы. Тем не менее, они плановые и не являются началом войны или попыткой провоцировать армянскую сторону. Провокация - это учения ВС Армении, проводимые на оккупированных территориях в нарушение всех международных законов и норм. А то, что законные учения на территории Азербайджана вызывают истерику в Ереване, так это от того, что рыльце у наших соседей в пуху. Ведь не могли же в Армении рассчитывать, что заявления Тонояна кого-то в Баку напугают. Кстати, и в самой Армении находились те, кто предупреждал Минобороны от подобных неразумных заявлений, да еще в тот момент, когда сопредседатели заявляют о готовящейся встрече лидеров двух стран.

Паническая реакции вызвана еще и участившимися в последнее время заявлениями из Еревана касательно урегулирования конфликта. Никол Пашинян и прочие чиновники заявляют, что вопрос возврата территорий закрыт раз и навсегда. Это прямая провокация против переговорного процесса, разрушающая последние надежды на мирное урегулирование конфликта. Ереван сам не оставляет Баку никаких других вариантов кроме как освобождения своих земель военным путем.

Но учения это пока не война и пугаться нашим агрессивным соседям пока не стоит. У них еще будет такая возможность, если армянские официалы не начнут следить за языком.

Зульфугар Ибрагимов