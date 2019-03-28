"Азербайджанская община Нагорного Карабаха может принять участие в переговорах. Это также будет означать возвращение азербайджанской общины в Нагорный Карабах как политический субъект".

Как передает Day.Az, об этом ONA сказал директор Российского института политических исследований, известный политолог Сергей Марков.

Коснувшись встречи глав Азербайджана и Армении, которая состоится в Вене, российский политический эксперт сказал, что у этой встречи имеются хорошие перспективы: "Как и многие другие, мы также надеемся, что на этой встрече будет достигнут прогресс в переговорном процессе, а стороны заявят о готовности к взаимным уступкам. На самом деле, взаимные уступки уже нашли свое отражение в Мадридских принципах. Это означает урегулирование конфликта на основе Казанской формулы, которая всем известна. На первом этапе должна прекратиться оккупация, вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли", - отметил Марков

"Никол Пашинян хочет свершить экономическую революцию в Армении. Для этого ему нужно снять экономическую блокаду страны. Поэтому, в территориальном вопросе Армения должна пойти на уступки Азербайджану, вернуть оккупированные земли. Думаю, что премьер-министр Армении готов к этому. В то же время, он боится пойти на это. Он думает, что его удалят с политической арены и он превратится в мишень для радикалов. Лидер Армении не настолько храбр с политической точки зрения, чтобы пойти на этот шаг. Если учесть, что это первая официальная встреча, то, возможно, на этой встрече не будет достигнуто соглашение по перечисленным мною вопросам", - сказал он.

С. Марков сказал, что в любом случае переговоры в Вене состоятся: "В конце концов, Пашинян найдет какой-то аргумент, чтобы не потерять власть, и в то же время, пойти на большую историческую уступку. Почему Пашинян настаивает на том, чтобы армянская община Нагорного Карабаха принимала участие в переговорном процессе? Думаю, что он хочет показать населению Армении, что он разделяет ответственность за возможную уступку по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с армянской общиной. Но в таком случае к переговорам надо будет привлечь и азербайджанскую общину Нагорного Карабаха. В таком случае премьер-министр сможет объяснить армянскому обществу реальное положение дел в переговорном процессе по Карабаху. Он может сказать, что все, в том числе и международные посредники, призывают Армению пойти на уступки".