Апрельская победа: азербайджанская армия не оставила армянам шансов - ВИДЕО
2 апреля 2019 12:12 461
В ходе апрельских боев 2016 года азербайджанские воины продемонстрировали мужество и безграничную волю к победе. В ходе боев было самое современное оружие, что в единстве с храбростью наших солдат обеспечило освобождение от армянских оккупантов ряда важных стратегических позиций.
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МИД Азербайджана об апрельских боях
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