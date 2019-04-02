В ходе апрельских боев 2016 года азербайджанские воины продемонстрировали мужество и безграничную волю к победе. В ходе боев было самое современное оружие, что в единстве с храбростью наших солдат обеспечило освобождение от армянских оккупантов ряда важных стратегических позиций.

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