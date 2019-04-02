Как сообщало в дни апрельских боев прошлого года радио "Свобода", армянское население покидает населенные пункты Агдеринского района. Люди бегут вслед за отступающей "доблестной" армянской армией. Корреспондент радио признался, что не встретил в этих краях ни одного гражданского лица.

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Радио "Свобода" также рассказало о том, как армянские солдаты, раненые в ходе боев в оккупированном ВС Армении Карабахе, массово свозятся в центральный госпиталь Еревана. Это видео ставит крест на попытках армянского руководства откреститься от потерь.

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