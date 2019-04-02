В эти дни мы отмечаем годовщину апрельской победы - события, полностью изменившего философию карабахского урегулирования.

В ходе боев азербайджанским военнослужащим удалось сломать миф о "непобедимости" армянской обороны и армии, на котором четверть века строилась оккупационная идеология соседней страны. Была освобождена значительная территория, очищены от врага важные стратегические позиции, что положило конец комфорту захватчиков на азербайджанских землях. Высота Лелетепе стала символом грядущей победы, а развивающийся над ней сегодня национальный флаг Азербайджана - предостережением врагу.

Но немногие, наверное, знают или помнят, что уже многие годы на территории оккупированного Нагорного Карабаха продолжает биться сердце Азербайджана, которое противнику так и не удалось остановить. Речь о высоте Наргизтепе, непокоренном бастионе азербайджанского Карабаха.

Сегодня, в годовщину апрельских боев, хотелось бы вспомнить об этой точке на карте Азербайджана.

Местечко Наргизтепе располагается в бывшем НКАО, в Ходжавендском районе, частично освобожденном в 1993-1994 гг. от оккупантов. В каких-то сотнях метров - вражеские позиции.

Не покорившаяся врагу

Вокруг Наргизтепе всегда ходило много слухов, распространяемых с подачи армянской стороны. Не в силах смириться с наличием этого свободного островка в оккупированном регионе, Ереван распространял всевозможные домыслы, апофеозом которых несколько лет назад стали "разоблачения", согласно которым, никакого Наргизтепе с его азербайджанским населением, дескать, не существует.

Тем не менее, здесь продолжают жить люди, собирающие урожай и пасущие свои стада. Обычные будни сельчан. Война сделала их жизнь опасной, но не смогла остановить. Удивительно, но жители Наргизтепе никуда не переезжали за все годы оккупации Карабаха и не собираются этого делать и сегодня.

Армянские захватчики в свое время очень старались овладеть высотой Наргизтепе и понесли здесь немало потерь. Хотя в армянских СМИ эту стратегическую точку уничижительно называют "лысый холмик", но значимость этого места прекрасно понимают и в Ереване.

Военный эксперт, ветеран карабахской войны, автор документальных книг "Встретимся в Горадизе", "Высота 1020", "Плечом к плечу", бывший командир отдельной разведывательной роты при армейском корпусе Ильхам Агалар рассказал, что во время боев в 1991-1994 годов противник приложил немало усилий, чтобы заполучить эту доминирующую на местности высоту. Самые тяжелые бои за Наргизтепе велись с декабря 1993 года вплоть до объявления режима прекращения огня. Высота имеет стратегическое значение - захватив ее, армянские войска смогли бы выйти к Бейлагану и перерезать путь за линией фронта в Физулинском районе. Но азербайджанские бойцы героически защищали высоту, и врагу, несмотря на все усилия, так и не удалось овладеть ею. Однако, по имеющимся данным, оккупанты и сегодня не оставляют своих намерений и строят планы по захвату Наргизтепе, сказал Ильхам Агалар.

Территория Наргизтепе и сегодня продолжает подвергаться обстрелу. То и дело в сводках фронтовых новостей появляются сообщения с этого участка прифронтовой полосы.

Потомки Гараджа чобана

Наргизтепе - это не только символ героизма азербайджанских воинов, но и место, где живет история. Это место, уникальное во всех отношениях.

Как рассказал нам азербайджанский историк, глава Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, местечко Наргизтепе невероятно насыщено следами тюркской истории. Во время неоднократных поездок в эти края ему как специалисту удалось прояснить некоторые моменты, связанные с исторической и даже мистической ролью этого места.

По словам историка, самый знаменитый с исторической точки зрения объект Ходжавендского района - Азыхская пещера, к сожалению, находится сегодня на подконтрольной оккупационным силам Армении территории. Однако Наргизтепе дает достаточно пищи для размышления и научных выводов.

Взять, например, кладбище Наргизтепе, некоторым могилам которого более 2-2,5 тысяч лет. На них можно увидеть изображения лука и стрел, символизировавших у древних тюрков власть и количество племен, находящихся в подчинении, рассказывает Ризван Гусейнов. Это древнее кладбище находится у кромки линии фронта. Здесь сохранились памятники периода энеолита, античного периода, раннего средневековья. В частности, согласно поверью, именно тут похоронен Гараджа чабан (Гараджа чобан) - один из героев древнего эпоса "Деде Горгуд". А местные жители считают себя потомками Гараджа чобана, который жил здесь приблизительно в 5-7 вв.

Вообще, в Наргизтепе есть немало топонимов, которые можно встретить в эпосе "Деде Горгуд". Например, горный массив Гарачул, являющийся родиной Гараджа чобана (часть горного массива Гарачул находится под контролем Азербайджана). Тут же находятся высота "Гараджа чобантепе" и "Беюк ох" (Большая стрела), упоминаемые в эпосе, говорит историк.

О принадлежности этого места тюркской истории говорит и множество захоронений огузов, датируемых 5-7 веками. Страшно представить, что стало бы с этими памятниками, перейди Наргизтепе в руки врагов. Нет сомнений, что все следы тюркской истории были бы уничтожены, как это уже сделано на других оккупированных территориях, где ведется планомерная и целенаправленная работа по стиранию следов пребывания тюрков на этой земле.

Стоит напомнить, что как раз на днях армянские СМИ радостно сообщили о начале раскопок на территории главной азербайджанской мечети Шуши - Юхары Говхар Ага. Восстановлением вооружения оккупанты занимаются совместно с иранскими специалистами, более того - мечеть, как и прочие принадлежащие азербайджанцам культовые сооружения на территории Карабаха и нынешней Армении, объявлена персидской. Эту глупость о "персидской" мечети тиражируют армянские СМИ, хотя общеизвестно, что мечеть Шуши, как и другие многочисленные храмы, крепости и сооружения не могут быть построены персами, хотя бы потому, что тот период, когда строилась мечеть, их нога не ступала на эти земли, отметил азербайджанский историк. В средние века в Иране правили тюркские азербайджанские династии, а после их ослабления в 18-м веке на Кавказе появились азербайджанские ханства, также управляемые азербайджанскими тюрками.

Памятники Наргизтепе никак не могут быть причислены к персидской или какой-либо другой культуре, поэтому они были бы просто стерты с лица Земли, говорит Ризван Гусейнов. В годы войны армянская сторона приложила немало усилий для захвата и разрушения этого места. Наргизтепе удалось отстоять, но в результате кровопролитных боев и артобстрелов с армянской стороны многие памятники пострадали. А десять лет назад оккупанты устроили пожар в прифронтовой полосе, огонь перекинулся на кладбище Наргизтепе и повредил многие древние захоронения, в том числе были раздроблены от высокой температуры надгробные камни могилы Гараджа чобана...

Азербайджанский Карабах

Ризван Гусейнов признается, что, переступив границу бывшей НКАО, испытал невероятные эмоции. Не столько от близости противника, сколько от того, что находится в азербайджанском Нагорном Карабахе, на земле, не сдавшейся врагу. Если проехать еще дальше на запад, то можно увидеть и оккупированный Ходжавенд, и сожженные азербайджанские села, и пепелище молоканского села Куропаткино, население которого тоже было изгнано захватчиками.

Пять лет назад, в связи с 20-летием восстановления независимости Азербайджана, состоялась беспрецедентная акция - народное шествие к созданному в Наргизтепе мемориалу погибшим и 50-метровому флагу Азербайджана, колющему глаза оккупантам.

Кстати, и мемориал, и Площадь Флага находятся около того самого древнего кладбища Наргизтепе, что, по мнению Ризвана Гусейнова, несет в себе символический смысл и говорит о неразрывности связи истории и сегодняшнего дня.

Но до того, чтобы стать просто фактом истории, Наргизтепе еще далеко. Этой точке на карте, как и отвоеванной в апреле 2016 у противника высоте Лелетепе, еще предстоит сыграть свою роль и стать важным отправным пунктом, от которого начнется полное освобождение азербайджанского Карабаха.

Лейла Таривердиева