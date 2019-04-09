Черногория открыла диппредставительство в Азербайджане
9 апреля 2019 16:15 133
Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах Черногории Зелко Радуловича.
Мирзазаде пожелал Радуловичу успехов в период служебной деятельности в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.
Дипломат из Черногории отметил, что дипломатическое представительство его страны приступило к работе в Азербайджане и обещал, не жалея сил способствовать развитию двухсторонних отношений. В этой связи он вручил Мирзазаде письмо об открытии в Баку дипломатического представительства Черногории.
В ходе встречи дипломаты обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Черногории.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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