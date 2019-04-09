Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах Черногории Зелко Радуловича.

Мирзазаде пожелал Радуловичу успехов в период служебной деятельности в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Дипломат из Черногории отметил, что дипломатическое представительство его страны приступило к работе в Азербайджане и обещал, не жалея сил способствовать развитию двухсторонних отношений. В этой связи он вручил Мирзазаде письмо об открытии в Баку дипломатического представительства Черногории.

В ходе встречи дипломаты обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Черногории.