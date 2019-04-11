Боевые стрельбы азербайджанской армии в прифронтовой полосе - ФОТО - ВИДЕО
11 апреля 2019 13:35 396
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки на 2019 год, ракетные и артиллерийские соединения провели учения с боевой стрельбой.
Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az.
В ходе учений артиллерийские подразделения совершили марш, вышли в районы сосредоточения, и заняв огневые позиции, выполнили боевые стрельбы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!