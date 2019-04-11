Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки на 2019 год, ракетные и артиллерийские соединения провели учения с боевой стрельбой.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az.

В ходе учений артиллерийские подразделения совершили марш, вышли в районы сосредоточения, и заняв огневые позиции, выполнили боевые стрельбы.