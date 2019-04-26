С 21 по 25 апреля в городе Казань прошел 5-й Форум молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) при совместной организации Евразийского регионального центра (ЕРЦ) Молодежного форума ОИС и правительства Татарстана, который состоялся как официальное мероприятие 11-ого бизнес-форума"Россия-Исламский Мир". Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЕРЦ.

Вчера на торжественном закрытии мероприятия с участием министра предпринимательства Малайзии Мохда Редзуана Юсуфа и председателя Молодежного форума ОИС Таха Айхана были названы победители-авторы стартапов из мусульманских стран. Генеральный директор ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Эльмаддин Мехтиев, выступая в качестве соорганизатора выразил свою благодарность президенту и правительству Татарстана за высокую уровень организации Форум, а также отметил, что включая прошедшие годы до сих пор на рассмотрение Форума были представлены более девяти тысяч проектов, из которых более 600 авторов стартапов приняли участие в различных программах тренингов, около 500 молодых предпринимателей и 200 стартап команд приняли участие в инвестиционных сессиях Форума.

В этом мероприятии приняли участие более 50 молодых предпринимателей, представляющих 25 стран и 35 стартап команд, которые были избраны среди 500 апликантов.

В рамках Форума, Евразийский центр Молодежного форума ОИС подписал меморандумы о взаимопонимании с Молодежным советом британского и Молодежным движением "Сэлэт" Татарстана.

В рамках мероприятий генеральный директор ЕРЦ Молодежного форума ОИС Эльмаддин Мехтиев так же провел двусторонние переговоры с министром молодежи Татарстана Демиром Фаттаховым, которые обсудили основные перспективы двустороннего сотрудничества. В этой встрече приняли участие заместитель министра молодежи Тимур Сулейманов и член правления ЕРЦ Молодежного Форума ОИС, председатель Молодежного движения "Сэлэт" Татарстана Айгуль Габдрахманова.

Следует отметить, что Сеть молодых предпринимателей ОИС была учреждена в 2011 году в Баку по инициативе Молодежного форума ОИС, целью которой является поддержка молодых предпринимателей и их эффективная координация.