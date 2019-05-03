Черногория высоко оценивает и поддерживает приверженность Азербайджана идеям межкультурного взаимодействия.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр культуры Черногории Александр Богданович на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Министр отметил, что Черногория всегда основывалась на принципах мультикультурализма и разнообразия, правительство страны продвигало эти принципы, стараясь совершенствовать культурную политику и концепцию межкультурного диалога в регионе и мире.

"Разнообразие культур - это важный фактор, который позволяет народам выражать мнение и делиться им. Основанная на этих принципах политика поддерживает непрерывный поток идей, и преграды, встречающиеся на пути укрепления межкультурного диалога, свидетельствуют о необходимости придания импульса продвижению этих принципов в разных социальных контекстах. Особая целевая группа, которую мы должны признать и на которой должны сфокусироваться, для продвижения межкультурного диалога - это молодежь. Молодежь - это фактор силы в любом обществе. В истории Черногории фактор межкультурного диалога сохранялся как базовое условие политического взаимодействия и создания фундамента для сохранения культурного наследия", - сказал Богданович.

Министр отметил, что мультикультурализм является одним из приоритетов государственной политики Черногории и его принципы отражены в рамках стратегической программы на 2016-2020 годы.

"Мы считаем, что в направлении укрепления межкультурного диалога все страны должны работать сообща, и то, что Азербайджан показывает приверженность идеям межкультурного взаимодействия, мы высоко оцениваем и выражаем свою поддержку. Мы должны двигаться в одном направлении, чтобы поддерживать проекты ЮНЕСКО, Совета Европы и других ведущих международных организаций, сказал министр. Он отметил, что бакинская площадка в очередной раз способствовала широкому обмену мнений, важных дискуссий, сфокусированных на серьезных проблемах и вопросах, вынесенных на сегодняшней международной повестке", - сказал министр.

Напомним, что сегодня в Баку завершил работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов". В форуме, который состоялся 2-3 мая в Баку, состоялось свыше 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия - правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО. В дни мероприятия состоялись выставки, были организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме приняли участие министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Аль- Джабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.