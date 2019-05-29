Азербайджан - один из центров международного диалога между народами мира.

Об этом на конференции "Азербайджан в европространстве" сказал директор российского Института политических исследований Сергей Марков, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам директора Института, Азербайджан расположен на пересечении христианского и мусульманского мира, на стыке Европы и Азии, поэтому играет уникальную роль между различными цивилизациями. "Все поддерживают диалог, каждый народ имеет ряд проблем, самое главное - понять эти проблемы, и совместно искать пути их решения. Азербайджан занимает очень важную геополитическую позицию. Здесь постоянно проводятся международные гуманитарные форумы, в которых участвуют многие лауреаты Нобелевской премии", - отметил Марков.