Похоже, не все в Армении прислушиваются к бравурным заявлениям министерства обороны и его главы Давида Тонояна.

Для перехода из состояния мира к войне Азербайджану необходима лишь пара дней, заявил накануне на пресс-конференции в Ереване координатор специализированного военного сайта Razm.info Карен Вртанесян.

"Если ранее требовались дни и недели для перемещения войск, то сегодня созданы военные части у линии соприкосновения, создана дорожная сеть, армия Азербайджан стала мобильнее, и все это позволяет осуществлять быстрые маневры. С момента принятия решения до развертывания войск на линии может потребоваться 24-48 часов", - цитирует эксперта Новости-Армения.

Коснулся он и другой чрезвычайно беспокоящей армян темы - азербайджанских военных учений. Но и тут не нашел ничего ободряющего, чем можно было бы порадовать сограждан.

"Разыгрываются вполне конкретные сценарии боевых действий на уровне различных корпусов, решаются вопросы координации. Примечательно, что на полигонах есть специальные территории, где воссозданы разные участки нашей оборонительной линии, и в одной из частей сценария предпринимаются действия по преодолению этой линии", - сказал Вртанесян.

Отметим, что в Армении начинается паника всякий раз, когда ВС Азербайджана проводят учения. Маневры азербайджанской стороны все чаще напоминают гражданам страны-оккупанта о реальности возобновления войны. После апреля 2016 года в Армении очень четко ощутили ее дыхание и потеряли покой. Беспокойство царит не только на уровне экспертов и журналистов, но и политического руководства. Что бы там ни утверждало Минобороны и родственники, как бы они ни опровергали этот факт, но в дни последних учений азербайджанской армии сын премьера Никола Пашиняна был переведен из Карабаха в Армению, подальше от возможной зоны боев.

Стоит напомнить панику, воцарившуюся в соседней стране во время широкомасштабных учений, проведенных нашими ВС в марте. В течение пяти дней, с 11 до 15 марта, армянское экспертное сообщество сотрясалось, создавая панические настроения и в обществе. Военный эксперт Ван Амбарцумян в ходе одной из дискуссий на эту тему заявил, что "цели, установленные в ходе учений, были созданы путем копирования армянских позиций". По его словам, "Вооруженные силы Азербайджана в случае возобновления войны доведут военные действия до Еревана".

Напуганную азербайджанскими учениями общественность не смогли успокоить и заверения министра обороны Давида Тонояна о том, что армянская сторона "полностью контролирует ход этих учений, и поводов для беспокойства нет".

Зульфугар Ибрагимов