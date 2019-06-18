Передовые подразделения азербайджанской армии бдительно следят и полностью контролируют "широкомасштабные" военные учения вооруженных сил Армении, начатые 17 июня на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.

В военном ведомстве подчеркнули, что как водится, противник и на этот раз пытается преподнести учения малых сил личного состава и техники, как "широкомасштабные".

Видеоматериалы, размещенные на сайте минобороны, наглядно опровергают информацию противной стороны о якобы участии в учениях 10 тысяч личного состава и значительного числа военной техники.

"...армяне, как всегда, вновь в присущей им манере обманывают свою общественность путем фальсификации", - говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.