В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 июня 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района, планируется проведение очередного мониторинга. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВС) полковник-лейтенант Гарри О`Коннор.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, Мартин Шустер и представитель ГПВС полковник-лейтенант Ральф Босхард.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.