25 июня завершился официальный визит премьер-министра Черногории Душко Марковича в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы правительства Черногории был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Черногории Душко Марковича в аэропорту провожали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов и другие официальные лица.