https://news.day.az/politics/1132384.html Завершился официальный визит премьера Черногории в Азербайджан
Завершился официальный визит премьера Черногории в Азербайджан
25 июня завершился официальный визит премьер-министра Черногории Душко Марковича в Азербайджан.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы правительства Черногории был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Черногории Душко Марковича в аэропорту провожали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов и другие официальные лица.
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