Власти Армении после утверждения Ваге Григоряна на должности главы Конституционного суда намерены осуществить конституционные реформы, пишет армянское издание "Жаманак" со ссылкой на собственные источники.

По информации газеты, цель реформ - возвращение к президентской форме правления.

Напомним, что в 2015 году экс-президент Серж Саргсян инициировал конституционную реформу, предусматривающую переход страны с президентской формы правления на парламентскую. Согласно изменениям в основной закон, премьер-министр наделяется неограниченными полномочиями, а президент превращается в номинальную фигуру.

По сведениям источника "Жаманак", "Никол Пашинян уверен, что в условиях отсутствия серьезной конкуренции его очень легко изберут президентом".

Однако Пашиняну не стоит быть таким уверенным, потому что проводимые соцопросы показывают, что население Армении уже не так единогласно и безоговорочно поддерживает "народного" премьера.

В свое время Пашинян, будучи в оппозиции, яростно критиковал конституционную реформу Саргсяна. Став же премьером, он с удовольствием сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Но его статус несколько снижает его уровень на мировой арене и препятствует его участию в саммитах глав государств, на которых он выглядит как инородное тело.

Между тем, вопрос изменения формы правления поднимается в Армении уже не в первый раз.

В начале года СМИ сообщали, что лидер оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян подготовил проект внесения изменений в Конституцию, которые предусматривают переход к парламентской системе. Это стало ответом на предложение АНК о введении в стране полупрезидентской системы правления. Марукян считает, что возврат к полупрезидентской форме правления станет регрессом, поэтому от нынешней искаженной суперпремьерской системы необходимо перейти к полностью парламентскому правлению.

Такое развитие ситуации, конечно же, никак не может устроить "суперпремьера" Никола Пашиняна.

Султан Керим