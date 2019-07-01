На днях армянские СМИ взахлеб рассказывали об ожидающихся со дня на день масштабных поставках в Армению российского наисовременнейшего вооружения. Мол, договоренности были достигнуты, все подписано. И произошло это в ходе Международного военно-технического форума Army-2019. Особенно бравировала армянская сторона российскими Су-30СМ, которых, как там полагают, у Азербайджана не будет.

Но сегодня стало известно, что Россия готова продать Азербайджану еще более современные самолеты. По информации СМИ, были проведены встречи с делегацией минобороны Азербайджана, на которых представители ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" проинформировали азербайджанскую сторону о текущих планах, передает Аzeridefence. Было отмечено, что Россия готова продать Азербайджану любые виды боевых самолетов. Ранее нашей стране предлагались те самые СУ-30СМ и МИГ-35, однако выбор сделан не был. На форуме Army-2019 азербайджанской делегации были продемонстрированы самолеты СУ-34 и СУ-35. Российская сторона выразила готовность начать переговоры по экспорту этих боевых самолетов в Азербайджан.

Проще говоря, Армения, только-только воодушевившаяся поставками современных истребителей и рассчитывавшая захватить преимущество в карабахском небе, может снова оказаться на задних позициях. И, что особенно обидно армянской стороне, - Еревану пришлось вымаливать эти Су не один год, а азербайджанской делегации их готовы были преподнести на блюдечке.

"Мы конкретно говорим о действиях нашего все еще стратегического союзника. В Кремле ведь никто не заявлял, что отказывается от этого статуса в отношении Армении. Но вот продавать оружие Азербайджану там не просто готовы, а бегут и падают, предлагая себя во всех позициях", - возмущается ArmenianReport.

Издание требует от руководства Армении незамедлительно отреагировать на этот "предательский поступок России".

Отреагирует Пашинян? Вряд ли.

Зульфугар Ибрагимов