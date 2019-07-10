Сержа Сарсгяна допросят в комиссии по расследованию апрельских боев 2016 года. Точнее не допросят, а пригласят в парламент отчитаться о том, как так вышло, что Армения потеряла значительные территории и стратегические высоты. Как получилось, что доблестная армянская армия быстрее гражданского населения уносила ноги с места боев, а жители прифронтовых сел добежали аж до Еревана.

Как пишет "Жоговурд", накануне в парламенте состоялось заседание следственной комиссии по изучению обстоятельств "четырехдневной войны" в Карабахе. По данным издания, заседания проходят в специально предусмотренном для этого кабинете, где нет прослушивающих устройств. Кроме того, у участников были отобраны телефоны, чтобы исключить утечку информации. Однако газете удалось узнать некоторые подробности встречи, состоявшейся в закрытом режиме.

В частности, стало известно, что комиссия уже направила в министерство обороны список лиц, которые в скором времени должны явиться в парламент республики. В этот список включен и экс-президент Армении Серж Саргсян.

Кстати, на заседании говорилось о том, что депутаты не обойдут вниманием и представителей оккупированного Карабаха. В частности, будут приглашены сотрудники "компетентных органов" для представления информации по событиям 2016 года.

Напомним, что о необходимости создания в Национальном собрании комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны 20 мая заявил премьер-министр Никол Пашинян. Говоря о "некоторых силах бывшей коррупционной системы", провоцирующих разногласия между Арменией и Карабахом, Пашинян выразил мнение, что "настало время создать комиссию Национального собрания по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года".

С самого начала было ясно, что следственная комиссия преследует политические цели и направлена на наказание "бывших", а не на выявление истинных причин поражения Армении.

"Непонятно, для чего, с какой целью и, главное, для кого создается эта комиссия? - заявил ранее "Голосу Армении" руководитель партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян. - Чего такого не может уяснить для себя "народный" премьер, имея возможность задать вопросы министру обороны, директору СНБ? На какие вопросы он хочет получить ответы, которые невозможно получить в результате внутреннего расследования? Что будут расследовать - что Армения атаковала первой?".

По мнению Исагуляна, расследование служит интересам Азербайджана и Турции, а те кто его проводят, работают на... азербайджанские спецслужбы.

В некотором смысле Исагулян прав - правдивое расследование действительно в интересах азербайджанской стороны. Армянские власти должны признать реальность - Армения полностью потеряла инициативу, и в дальнейшем, если не образумится, ее армию ждут новые поражения.

Однако вряд ли приходится рассчитывать на подобный ход событий. Помпезная инициатива Пашиняна завершится очередным наездом на "бывших" и попыткой укрепить потрепанный армянский патриотизм заверениями о том, что если бы в баках танков был правильный бензин, то они бы "всем показали".

Зульфугар Ибрагимов