Как уже сообщалось, сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали на грузино-армянской границе гражданина Армении по обвинению в попытке провезти в Россию радиоактивное вещество торий, расфасованное по четырем пакетам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СГБ.

"Экспертиза установила, что общий вес указанных пакетов составлял 71,63 кг. Они содержали радиоактивный изотоп "Торий 232", который относится к категории ядерных материалов", - сказано в сообщении.

По данным СГБ, излучение на поверхности пакетов составляло до 18 мкЗв/ч при максимальном безопасном уровне в 0,5 мкЗв/ч. Опасное для здоровья человека вещество изъяли из машины задержанного. Тбилисский городской суд уже избрал для него заключение в качестве меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами" и "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", что карается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. Дело расследует главное следственное управление департамента контрразведки СГБ.

Отметим, что этот случай еще раз продемонстрировал угрозу, которую представляет Армения, в которой отсутствует серьезный контроль и наличествует черный "ядерный рынок". В связи с закрытостью или недоступностью границ с прочими соседями, армянские контрабандисты уже давно избрали Грузию маршрутом транзита ядерных материалов.

Особая активность в этом плане наблюдалась несколько лет назад.

В апреле 2016 года большой резонанс вызвало сообщение грузинской Службы госбезопасности о задержании граждан Армении и Грузии, пытавшихся продать радиоактивное вещество - уран (U 238), за 200 млн. долларов. Чуть позднее в грузинском курортном городе Кобулети сотрудниками департамента контрразведки и специального оперативного департамента СГБ Грузии в результате совместных мероприятий, за незаконный сбыт урана были задержаны еще 5 человек. Как сообщалось, подозреваемые обирались продать уран за 3 млн. долларов. Радиологическая экспертиза определила, что в изъятом радиоактивном веществе общим весом 1,665 г содержались 2 радиоактивных изотопа: уран-238 и в небольшом количестве 0,23% уран-235. Экспертиза также установила, что длительный непосредственный контакт с этим веществом опасен для здоровья и жизни человека.

Был также случай, когда граждане Армении были задержаны при попытке провезти через пункт пропуска Садахло заводской контейнер с радиоактивным цезием-137.

Впрочем, процесс ядерной контрабанды из Армении не прекращался никогда.

В мае 1999 года в украинском Берегово был задержан армянин, пытавшийся сбыть за 35 тыс. долларов килограмм обогащенного урана-235. В декабре 2001 года в Самцхе-Джавахети (Грузия) было обнаружено 300 г урана, ввезенного из Армении. В июле 2003 года гражданин Армении попытался провезти через армяно-грузинскую границу 170 г высокообогащенного урана (U-235). в декабре того же года на мегринском КПП армяно-иранской границы был изъят контейнер со стронцием-90, вывезенным с Мецаморской АЭС. Через год на армяно-грузинской границе вновь был задержан гражданин Армении с контрабандой радиоактивного вещества. В октябре 2007 года на грузино-турецкой границе попались с партией вещества лоуренсий-103 четверо граждан Армении. В сентябре 2010 года в тбилисском аэропорту был задержан член армянской преступной группировки, перевозивший плутоний и обогащенный уран. В августе 2014 года армяне снова попались на грузинской границе при попытке перевезти в Грузию цезий-137.

Примечательно, что в ряде случаев преступниками оказываются сотрудники Армянской АЭС, что само по себе говорит о многом.

Таких историй на памяти спецслужб соседних с Арменией государств достаточно. И Грузии тут повезло меньше всего. Три года назад в СМИ появились слухи относительно планов армянской стороны наладить на ее территории производство так называемых "грязных бомб". Версия многим показалась несерьезной. А напрасно.

Что же касается тория, то напомним, что в свое время председатель Союза зеленых Акоб Санасарян забил тревогу, утверждая, что в Армении тайно эксплуатируются залежи радиоактивных веществ урана и тория. Ответ от официальных органов, конечно же, был отрицательным.

Между тем, в 2007 году между правительствами Армении и России было подписано соглашение о совместном изучении и эксплуатации месторождений урана и тория в Армении.

"Эксплуатация рудников с содержанием рассеянного урана в такой маленькой стране, как Армения, является преступлением. Уверен, что горнодобывающая мафия прекрасно знает об этом", - цитировал Санасаряна epress.am.

Переубедить активиста правительственные комментарии не смогли. Он так и остался при своем мнении: горнодобывающая мафия в сговоре с властями занимается добычей радиоактивных веществ.

Отметим также, что в советское время, Армения считалась перспективной в отношении радиоактивного сырья. Поэтому здесь работали специализированные экспедиции МинГео Советского Союза. Созданные в результате строго секретные материалы хранились, в основном, в России.

Как бы там ни было, а задержание в Грузии очередного армянского контрабандиста с радиоактивным веществом говорит о том, что этот бизнес в Армении сворачивать не собираются. А значит, ее соседям успокаиваться пока рано.

Зульфугар Ибрагимов