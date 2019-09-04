Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Торилд Сунна Эварсдоттир (Исландия) посетит Баку с пятого по седьмое сентября 2019 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сообщение ПАСЕ.

Как отмечается, в рамках визита запланированы встречи с членами парламента, представителями министерства юстиции, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, а также представителями гражданского общества в Азербайджане.