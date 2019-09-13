В результате возможных разоблачений комиссии по расследованию апрельских боев 2016 года в министерстве обороны Армении ожидаются отставки, сообщает газета "Жоговурд".

По информации издания, в парламенте в пятницу состоится очередное заседание Следственного комитета. Сообщается также, что расследование и его возможные последствия вызвали серьезные опасения в Минобороны.

Накануне газета "Грапарак" сообщала, что комиссия по расследованию пригласит в парламент для беседы участников апрельских боев. Прежде всего, будут вызваны военнослужащие, которые находились тогда на позициях, где разворачивались основные действия. В парламент будут приглашены как рядовые военнослужащие, так и офицеры. На "допрос" уже были вызваны бывшие заместители начальника оперативного управления Минобороны Армении, которые все еще работают в системе.

В МО ожидают дальнейших разоблачений, и оборонному ведомству есть чего бояться.

Следственная комиссия была сформирована в начале июня этого года на базе комиссии по вопросам обороны и безопасности.

О необходимости расследования обстоятельств провала армянской провокации и потерях территорий в апреле 2016 года Никол Пашинян заявил в мае. По словам премьера, проанализировав ситуацию, он обнаружил попытку разжечь заговорщическую войну, даже сдачу некоторых территорий с целью возложить ответственность за это на его правительство. "В данном контексте я расцениваю это как деятельность, похожую на государственную измену", - сказал премьер, сообщив о намерении создать в этом свете следственную комиссию НС, которая изучит все обстоятельства апрельской войны 2016 года и ответит на ряд интересующих армян вопросов.

Зульфугар Ибрагимов