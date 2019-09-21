Армению продолжают сотрясать новости, касающиеся реализации "проекта века" - автомобильной магистрали, которую в этой стране считают частью коридора "Север-Юг".

Как пишет Новости-Армения, сотрудники 28-ми компаний, работающих по инвестиционной программе строительства транспортного коридора "Север-Юг", распространили в пятницу заявление по следам публикации в одной из армянских газет.

В номере газеты "Жаманак" от 20-го сентября была опубликована статья о том, что в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам выявленных злоупотреблений при строительстве транспортного коридора "Север-Юг", могут быть арестованы как минимум 52 человека.

"Мы обеспокоены сегодняшней публикацией в газете "Жаманак". Формулировки, использованные в публикации, порочат честь, достоинство и добрую репутацию сотрудников", - говорится в заявлении.

Авторы документа отмечают, что около 850-ти сотрудников, задействованных в работах по строительству трассы, с сентября 2018 года не получили свои зарплаты.

К документу прикреплен перечень данных 28-ми организаций-подрядчиков с указанием размера долгов.

Как заявлял ранее Следственный комитет Армении, в рамках инвестиционной программы строительства автомагистрали "Север-Юг" выявлены случаи лжепредпринимательства и укрывательства от налогов на сумму в 2,7 млрд. драмов.

Сообщалось, что Следственным комитетом были получены сведения о том, что в результате договоренности между армянским филиалом компании ОО "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН" и ОО "Стонс" в ходе строительных работ на участке Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри имело место укрывательство от налогов и осуществление лжепредпринимательства.

В частности, выяснилось, что директор концерна "Мульти Груп" Седрак Арустамян, фактически руководя деятельностью ОО "Стонс" и с 10-го июня 2016 года по 8-е августа являясь держателем 100% акций компании, вместе с Суреном Авакяном и Гургеном Саркисяном по наущению представителей армянского филиала компании ОО "СИНОГИДРО КОРПОРЕЙШН" договорился с ними о выведении финансовых средств со счетов компании без предоставления услуг, таким образом способствуя укрывательству от налогов в особо крупных размерах. С этой целью между вышеупомянутыми компаниями были заключены два договора по оказанию консультационных услуг.

Компании ЭМ-ЭС Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг", действуя по поручению руководителей ОО "Стонс", не выполнили работы в рамках указанных договоров. Их представители, фактически работая в компании "Стонс" и являясь ее сотрудниками, с 20-го декабря 2017 года по 3-е ноября 2018 года выписали за услуги, якобы оказанные "Стонс", 44 фальшивых налоговых счета на 177 млн. драмов. Получив на их основании деньги, они, по поручению руководства, оставили себе средства на уплату налогов и 20 млн. драмов в качестве зарплаты, а остальные деньги передали Арустамяну.

Подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Арустамяна, Авакяна и Саркисяна.

На сегодняшний день в рамках указанного уголовного дела 15 человек имеют статус обвиняемых, в том числе брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян, который объявлен в розыск.

Отметим, что Седрак Арустамян считается человеком из близкого окружения олигарха Гагика Царукяна. Арустамян руководит принадлежащим его семье концерном "Мульти Групп".

Неудавшийся проект "Север-Юг" общей протяженностью в 556 километров, должен был обеспечить выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри-Капан-Горис-Ереван-Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии.

Султан Керим