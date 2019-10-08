Недавнее выступление Президентов Азербайджана и России в рамках пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" является достаточно уникальным событием, которое, несомненно, придаст импульс развитию двусторонних отношений. Такое мнение высказал в интервью Trend Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности, генеральный директор Института политических исследований, известный российский эксперт Сергей Марков, в рамках проходящей в Баку международной конференции на тему - "Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность" в пресс-центре Агентства международной информации Trend, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что вопросы, обсужденные в ходе рабочего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию и на встречах, проведенных с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи, показали высокий уровень азербайджано-российских отношений в области стратегического партнерства, а также близость интересов двух стран.

"На сочинской встрече перед Президентом Азербайджана стояла специфическая и важная задача. Дело в том, что ключевой внешнеполитической проблемой для Азербайджана является нагорно-карабахский конфликт, необходимость разрешения которого, возвращение сотен тысяч семей к местам своего проживания, а также полного возвращения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Решить этот вопрос Азербайджан предлагает мирными средствами с использованием ресурсов международного сообщества. Однако, в международном сообществе исключительным влиянием обладает армянская диаспора, причем именно в политических, информационно-медийных и экспертных кругах. Даже существует своего рода информационно-экспертная блокада к нагорно-карабахской проблематике, в результате которой общественное мнение во многих странах мира не имеет доступ к реальной информации о событиях связанных с нагорно-карабахским конфликтом и вокруг него", - заявил эксперт.

По мнению Маркова, есть несколько фактов, о которых не достаточно осведомлено международное сообщество.

"Во-первых, оно не осведомлено о том, что нет никакого паритета в позициях, а международные ключевые институты, такие как ООН, ОБСЕ, занимают абсолютно однозначную позицию о том, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, что Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, и на этот счет существует большое количество резолюций Совета Безопасности ООН. Вот об этих резолюциях и рассказал Президент Ильхам Алиев. Еще очень важная проблема, о которой также не осведомлено международное сообщество, это то, что за нагорно-карабахским конфликтом на самом деле стоят две проблемы.

Первое - это собственно сам Нагорный Карабах, и вторая - это семь прилегающих к нему районов. Международное сообщество знает о том, что был Нагорный Карабах, где проживали и армяне и азербайджанцы, о том, что армяне выгнали азербайджанцев, что не справедливо и соответственно как-то надо решать этот вопрос. Между тем мало кто знает, что кроме Нагорного Карабаха есть районы, где проживали азербайджанцы, и они захвачены армянской стороной. Причем там практически не жили армяне, и оттуда были изгнаны все жители - азербайджанцы, подвергшиеся жесточайшей этнической чистке, и эти семь районов занимают куда большую территорию, чем сам Нагорный Карабах. Армения удерживает под оккупацией эти семь районов для обмена на будущее признание статуса Нагорного Карабаха, так как им того хочется.

Эта абсолютно варварская политика этнических чисток, для того чтобы держать пустые территории для обмена, и об этом вообще не осведомлено международное сообщество. Поэтому прорвать в этом отношении информационную блокаду для азербайджанского Президента было очень важным.

Сделать это было сложно, еще и потому, что был достаточно большой перекос и среди слушателей, в пользу армянской диаспоры. Такие влиятельные политические экспертные фигуры как Константин Затулин, Андроник Мигранян, слушали Ильхама Алиева, и заметьте, что речь идет не только об армянах по национальности, но и русских, которые годами работают с армянской диаспорой и делают это на взаимовыгодной основе. Разумеется, они попытались смягчить и минимизировать какие-то акценты, расставленные Ильхамом Алиевым. Однако уверенная и объективная прямая речь Президента Ильхама Алиева, с мощной силой смогла сломать информационную и экспертную блокаду на этой важной международной площадке", - подчеркнул Сергей Марков.

Говоря о двустороннем сотрудничестве между нашими странами, эксперт, отметил, что российско-азербайджанские отношения сегодня находятся в позитивном состоянии и на восходящем позитивном тренде, в основе их лежат братские отношения двух народов.

"Азербайджан и Россия связывали на протяжении ряда последних столетий, общность интересов, а также личные дружеские отношения лидеров двух государств между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Отношения между двумя странами сегодня развиваются в нескольких направлениях. Если говорить о политике, то это предполагает в первую очередь благополучие русской общины в Азербайджане и азербайджанской общины в России. Обе общины глубоко интегрированы в общество двух стран, известно, что в системе образования Азербайджана существует обширная система русского сектора, охватывающая среднее и высшее образование. В России азербайджанская община также достигла высокого социального статуса, и является одной из самых богатых в России, хотя довольно сильно разобщена и политически не очень консолидирована и не очень влиятельна, и, к сожалению, слабо представлена в средствах массовой информации.

Кроме того, в политической сфере двусторонних отношений крайне важна роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Именно по инициативе Москвы была разработана знаменитая Казанская формула, суть которой в том, что предложен обмен территорий вокруг Нагорного Карабаха, в обмен на деблокаду Армении и Нагорного Карабаха. Кроме того, налажено сотрудничество между делегатами России и Азербайджана в международных организациях, в том числе в Парламентской Ассамблее Совета Европы, российско-азербайджанская делегация очень тесно поддерживают друг друга на этих площадках.

"Мы успешно сотрудничаем в разных областях, это и энергетика, транспортные коммуникация, в частности в проекте транспортного коридора "Север Юг", в военно-технической сфере, в области инвестиций и в поставках азербайджанской сельхоз продукции на российские рынки", - сказал Марков.

Далее эксперт привлек внимание к трехстороннему формату Азербайджан-Турция- Россия.

"Двусторонние отношения в рамках данного треугольника можно охарактеризовать как великолепные. Отношения между Россией и Азербайджаном, а также между Россией и Турцией находятся на высоком уровне. Но, в трехстороннем формате, взаимодействие сторон пока не достаточно эффективно, поэтому необходим тщательный анализ того, почему существует этот парадокс и как развивать этот треугольник. Создание трехсторонних форматов показывает, что международное сообщество переходит от жесткого блокового состояния к форматам мягких нестрого обязывающих коалиций. Вот треугольники и являются подобного рода коалицией. Сейчас они считаются одним из модных форматов, и я думаю, что Россия, Азербайджан и Турция могли бы укрепить свои позиции в регионе и мире, используя этот современный формат", - резюмировал российский эксперт.

Отметим, что международная конференция состоялась в рамках проекта "Россия, Турция, Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.