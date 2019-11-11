Рассматривать какой бы то ни было вопрос, включая вопрос о статусе Карабаха, в условиях нахождения армянских вооруженных сил на территориях Азербайджана, немыслимо, недопустимо и даже гипотетически нереально.

Об этом сказал Day.Az политический обозреватель Тофик Аббасов, комментируя ответ главы МИД России Сергея Лаврова на вопрос армянского СМИ о статусе Нагорного Карабаха.

Отметим, что Лавров сказал следующее: "Руководители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус должен быть определен в ходе переговоров политическим путем, на основе юридически обязывающего волеизъявления".

По словам Аббасова, армянский премьер Никол Пашинян в последнее время упорно пытается доказать сепаратистам Карабаха, что не намерен идти на уступки Азербайджану. В эти дни он снова отправился на оккупированные территории.

"У него свои проблемы с руководством непризнанного образования, он пытается сгладить противоречия и убедить руководство сепаратистского режима, что он не настроен уступать территории Азербайджану и фактически остается на тех позициях, о которых заявил в начале августа в Ханкенди. Но дело в том, что вопрос не сдвигается с мертвой точки, и тут, как ни крути, приходится возвращаться к Мадридским принципам, которые в своей семантике правильно предопределили бы ход процесса урегулирования, если Ереван даст согласие на урегулирование в рамках международного права.

Речь идет о том, что рассматривать какой бы то ни было вопрос, включая вопрос о статусе, в условиях нахождения армянских вооруженных сил на территориях Азербайджана, это немыслимо, недопустимо и даже гипотетически нереально. Чтобы решать вопрос, нужно, во-первых, подходить к решению поэтапно, во-вторых, надо после деоккупации азербайджанских территорий создать условия для возвращения азербайджанских беженцев в места постоянного проживания. Без этого не может быть урегулирования конфликта и разговоров о статусе. Мадридские принципы дали очень правильный распорядок", - подчеркнул азербайджанский обозреватель.

Аббасов отметил, что за основу волеизъявления народов должно браться волеизъявление и армянских, и азербайджанских жителей Карабаха.

Нахождение иностранных войск на территориях другого государства - это, прежде всего, фактор риска, считает наш собеседник. Кроме того, оккупационные силы по определению не могут стать гарантом какой-либо стабильности. Стабильность возможна только в том случае, если деоккупированы оккупированные территории и создан тот формат, который позволит подойти близко к выработке механизмов урегулирования. В данном случае у Армении такой готовности нет.

"Между тем, проблема может найти решение только при неукоснительном соблюдении принципа территориальной целостности Азербайджана, который позволяет предоставить армянскому меньшинству статус автономии в рамках азербайджанских границ. Других вариантов нет и быть не может. В первую очередь, потому что Азербайджан на это не пойдет. А, во-вторых, потому, что даже те государства и экспертные круги, которые лоббируют интересы Еревана в тех или иных форматах, понимают, что нельзя допускать нарушения границ и безоговорочно признают территориальную целостность Азербайджана.

Поэтому мне кажется, что армянской стороне действительно стоит обратить внимание на высказывания Лаврова в Ереване о том, что должно быть взято за основу волеизъявления. Армянской стороне пора, наконец, определиться с тем, чего же она хочет.

Еще раз хочу напомнить, что наилучший алгоритм был разработан в Мадридских принципах и в их обновленном варианте. Эти принципы ставят во главу угла вопрос деоккупации, затем - возвращение вынужденно переселенных лиц на места постоянного проживания, создание механизмов безопасности и так далее. Мадридские принципы являют собой наиболее приемлемый механизм для урегулирования конфликта и заключения мирного договора", - заключил Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева