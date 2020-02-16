Завершение проекта ЮГК после не менее масштабного проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан повышает геополитический вес и значение Азербайджана как страны-драйвера таких масштабных, имеющих общеевропейское значение проектов и на длительную перспективу закрепляет за нами роль в системе энергетической безопасности региона.

Об этом сказал Day.Az известный азербайджанский политолог Расим Мусабеков, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на круглом столе по энергетической безопасности, состоявшемся в рамках Мюнхенской конференции.

По словам Мусабекова, Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на круглом столе справедливо подчеркнул, что роль Азербайджана для Европы в плане обеспечения ее энергобезопасности стала заметной, в особенности, когда проект "Южный газовый коридор" вступил в заключительную фазу.

TAP, являющийся последним сегментом ЮГК, общей протяженностью в 3,5 тысячи километров будет сдан в эксплуатацию до конца 2020 года. В Италию по нему будет доставляться 10 млрд. куб. газа с возможным ростом до 20 млрд. куб. На фоне общего объема потребления Европы более чем в 600 млрд. куб. - это, казалось бы, немного, отметил наш собеседник. Но, во-первых, в балансе конкретных стран Южной Европы и Турции доля азербайджанского газа составит от 20 до 40 процентов и существенно повысит диверсификацию и устойчивость их снабжения. Во-вторых, имеющиеся запасы газа на Каспии позволяют в перспективе удвоить объемы поставляемого в Европу газа, сказал Расим Мусабеков.

"Наконец, инфраструктурой ЮГК, созданной Азербайджаном в партнерстве с другими странами и компаниями, могут воспользоваться в соответствии с Третьим пакетом Европейской Энергетической Хартии газовые компании России, а когда Иран выйдет из-под санкций - даже иранские компании. Таким образом, проект ЮГК хотя несколько и ограничивает монопольное положение Газпрома на европейском рынке газа, но одновременно диверсифицирует маршруты доставки и повышает устойчивость всей системы энергобезопасности как для поставщиков, так и для потребителей газа в Европе.

Очевидно, что ЮГК, как и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан послужит повышению геополитического веса и значения Азербайджана как страны-драйвера таких масштабных, имеющих общеевропейское значение проектов и на длительную перспективу закрепит за нами роль в системе энергетической безопасности наших стратегических партнеров Грузии и Турции, а также Южной и Центральной Европы", - резюмировал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева