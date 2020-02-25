После смены власти министр обороны Армении Давид Тоноян довольно длительное время находился, как правило, в лучшей тройке рейтинговой "таблицы" должностных лиц. Однако, по сведениям газеты "Паст", проведенные недавно правительством для "внутреннего пользования" очередные опросы показывают, что он значительно уступил свои позиции, передает Day.Az.

"Более того, его отставки требует довольно большое число граждан. Причина, по всей видимости, не только царящая в последнее время ситуация в армии, но и связанный с различными конкурсами скандал, о котором писали как местные, так и российские средства массовой информации. Примечательно, что в течение прошедших полутора лет сведения об отставке Тонояна публиковались несколько раз. Как утверждают наши источники, они по большей части были правдой, однако в последний момент "изменилась ситуация", - пишет газета.

Сейчас, как говорят, эта тема максимально созрела: несмотря на ряд кадровых изменений, попытки перевести стрелки на Генштаб, Военную полицию, школу, семью, согласно муссируемым в кулуарах правительства разговорам, вряд ли удастся избежать собственной ответственности и чаша терпения премьер-министра Пашиняна может переполниться, отмечает издание.