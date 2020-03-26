https://news.day.az/politics/1216337.html Baku Media Center создал новый видеоролик c целью поддержки борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Baku Media Center создал новый видеоролик c целью поддержки борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Учитывая стремительное распространение в мире коронавируса COVID-19 и актуальность проблемы в рамках социальной ответственности Baku Media Center создал новый видеоролик.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике гражданам рекомендуется следовать требованиям мер по самоизоляции, оставаться дома, при возникновении подозрений в связи с симптомами болезни немедленно обращаться в Скорую помощь по телефонам 103 и 113, или же по круглосуточной горячей линии "1542".
Представляем вашему вниманию этот видеоролик:
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