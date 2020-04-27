Армянский националист будет представлять Россию в ООН

Декан Факультета управления и политики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Генри Сардарян "избран" представителем России в Комитете экспертов ООН по государственному управлению.

Ассоциация выпускников МГИМО сообщает, что за назначение Сардаряна на эту должность проголосовали члены Экономического и Социального Совета ООН, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.

Отмечается, что кандидатура Сардаряна была выдвинута МИД России и поддержана Генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Комитет экспертов Организации Объединенных Наций по вопросам Государственного управления состоит из 24 членов, которые встречаются ежегодно в штабе квартире ООН в Нью-Йорке.

Здесь очень много вопросов, которые непосредственно затрагивают интересы России.

Во-первых, кто такой Генри Сардарян, чтобы представлять Россию в ООН?

Генри Сардарян родом из армянского города Ванадзора, сын известного мошенника Тиграна Сардаряна, против которого в Москве было возбуждено уголовное дело за мошеннические действия в особо крупном размере. С именем Генри Сардаряна связан расцвет коррупции в МГИМО и превращение этого некогда самого престижного вуза России в кузницу армянских кадров российской дипломатии. Отец и сын Сардаряны также засветились в претворении западных планов в Армении и дружбой с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - выкормышем Сороса. С биографией Сардаряна можно ознакомиться в предыдущих материалах Gradatora. Например, "Лучшие в российских медиа всегда армяне".

Генри Сардарян, как и большинство его соплеменников, одержим идеей создания "Великой Армении", и Россия является для армянства главным политическим пространством для реализации этого плана армянских неонацистов.

Достаточно ознакомиться с некоторыми фрагментами речей Генри Сардаряна в Армении.

Прицеливаясь на высокий пост, Генри Сардарян рассуждал в интервью армянскому изданию:

"Одним из наших (армянского землячества МГИМО - прим.ред.) приоритетов является продвижение позитивного образа Армении. Нам дан шанс, о котором мы мечтали 600 лет, - построить очаг для всей нации (на землях России (Краснодарский край), Грузии, Азербайджана, Турции и т.д. - авт). 20 лет независимости - слишком маленький срок, чтобы делать выводы. Все впереди - победы, благополучие, расцвет "нашего государства" ("наше государство" - "Великая Армения"). Необходимо лишь иметь возможность достойно ответить на вопрос, который задавал себе Андраник (имеется в виду армянский преступник и военачальник-головорез Андраник Озанян - прим.ред.): что я сегодня сделал для Армении?" (конец цитаты).

Ну вот, теперь Сардаряну армянское лобби США открывает шанс очень много сделать для Армении, а также для развала России. В качестве армянского бонуса - отторжение юга России в пользу "Великой Армении".

Практически весь компромат о Сардаряне из сети подчищен. Армянское лобби, управляющее также российскими СМИ и информационными системами, готовит для Генри Сардаряна одну из важных функций - его вводят в наднациональные системы управления, в том числе занятых курацией над Россией и продавливанием нужных армянскому лобби и глобалистам решений от имени России.

Как правило, "избранных" начинают отмечать в различных престижных международных рейтингах, чтобы придать им узнаваемости, а также наращивать их имидж, связи, влияние. Маргарита Симоньян прошла по тому же "звездному пути", открытому для нее в России мировыми армянскими политическими центрами.

Год назад Российская версия журнала "Forbes" опубликовала рейтинг "30 до 30" самых перспективных россиян, куда вошел Генри Сардарян.

А буквально месяц назад российское издание Weproject.media составило подборку "Лучшие молодые топ-менеджеры Москвы", в которой оказались трое россиян армянского происхождения.

В том числе, Рафаэль Абрамян - исполнительный директор Rambler Group, который объединяет несколько крупных российских медиа-платформ с самой большой аудиторией в стране - более 50 миллионов человек. Второй в списке - декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, который в 29 лет стал самым молодым деканом факультета дипломатических кадров. В список самых успешных молодых топ-менеджеров Москвы также вошел сооснователь компании Ubank Феликс Хачатрян.

Это лишь фрагмент большого "армянского списка" из тех, кто будет управлять Россией.

Интересно, во всей России больше не нашлось достойного кандидата, достойного российского дипломата, русского патриота, чтобы представлять великую российскую державу в ООН, кроме как бездарный (по оценкам педагогов МГИМО и однокурсников) провинциальный армянский выскочка, взяточник и армянский неонационалист Генри Сардарян, этот искусственный продукт армянского лобби России, бездарь, которого облекли в красивую обертку и пытаются запустить на международную арену, чтобы ввести армянских адептов в наднациональные структуры.