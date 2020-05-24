Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
С большим удовольствием направляю Вам и всему дружественному народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю годовщины Национального праздника - Дня Республики.
Сотрудничество с Азербайджанской Республикой занимает важное место во внешнеполитическом курсе Республики Таджикистан.
Мы высоко оцениваем уровень таджикско-азербайджанских отношений дружбы и многопланового сотрудничества, надежной основой укрепления которых служат исторически сложившиеся между нашими народами добрые связи.
Убежден, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее динамичное развитие нашего плодотворного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на площадках международных и региональных организаций.
Желаю Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и всяческих успехов в Вашей деятельности, а братскому азербайджанскому народу - мира, благополучия и прогресса", - говорится в поздравительном письме.
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