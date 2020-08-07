Милли Меджлис обсудит изменения в шести законах

Сегодня состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в повестку заседания включены шесть вопросов:

1. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год" (третье чтение).

2. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О бюджете органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту в 2020 году" (третье чтение).

3. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда по страхованию от безработицы на 2020 год" (третье чтение).

4. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О занятости населения" (третье чтение).

5. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение).

6. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон "Об административных правонарушениях" (третье чтение).