ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз, передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.