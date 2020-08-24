Сиявуш Новрузов подал в отставку

Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности заместителя исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает Day.Az, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов обратился к председателю партии Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от занимаемой должности.