https://news.day.az/politics/1264775.html Сиявуш Новрузов подал в отставку
Сиявуш Новрузов подал в отставку
Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности заместителя исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан".
Как сообщает Day.Az, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов обратился к председателю партии Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от занимаемой должности.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре