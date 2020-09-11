Сахиба Гафарова провела переговоры с председателем Великого Национального собрания Турции

11 сентября находящаяся с визитом в Турции азербайджанская парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой встретилась с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах межпарламентских связей, роли парламентов в развитии отношений между двумя странами.