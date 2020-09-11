https://news.day.az/politics/1269969.html Сахиба Гафарова провела переговоры с председателем Великого Национального собрания Турции - ФОТО
Сахиба Гафарова провела переговоры с председателем Великого Национального собрания Турции - ФОТО
11 сентября находящаяся с визитом в Турции азербайджанская парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой встретилась с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах межпарламентских связей, роли парламентов в развитии отношений между двумя странами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре