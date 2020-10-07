Минобороны Азербайджана прокомментировало фантазии официальных лиц Армении

Фантазии официальных лиц минобороны Армении не прекращаются.



Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.



"Официальные лица Армении, попав в безвыходную ситуацию из-за неудач оккупационной армии, находят утешение в распространении вымышленных и фантастических информаций. Очевидным становится то, что представитель минобороны Армении занимается в виртуальном мире "героическим возвращением" утраченных изо дня в день армянской армией позиций.

По сути, распространение им фантастической информации о "героическом возвращении" той или иной позиции уже является подтверждением потери этих позиций армянской армией. Распространение так называемым режимом и официальными лицами Армении разнородной и противоречивой информации ещё раз доказывает, в насколько плачевном положении находятся сегодня армяне".

