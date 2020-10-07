Азербайджан бьет высокоточным оружием, а армянская армия соревнуется, кто быстрее убежит.



Примерно вот так описал ситуацию на карабахском фронте в интервью российскому Первому каналу премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Первые минут 10 Пашинян блеял, нервничал и пытался выговаривать по-русски такие "трудные" слова, как "урегулирование". Не буду останавливаться на том, как именно военный преступник в премьерском кресле откровенно юлил и врал - например про то, как Армения борется чуть ли не с международным терроризмом, или про то, что в резолюциях СБ ООН по Карабаху Армения и вовсе не упоминается напрямую.



Остановимся лишь на одном, ключевом моменте. Среди всего этого несвязного потока вранья Воваевич один-единственный раз все-таки сказал правду. На вопрос корреспондента о том, что армянская армия может противопоставить высокоточному азербайджанскому оружию и беспилотникам, Пашинян честно признался: "Мы противопоставляем им мобильность".

То есть, просто бежим.



Бегите. И бежать будете еще далеко - до самой Армении. Звони, не звони мировым лидерам - бежать, ой ну то есть демонстрировать мобильность, армянским солдатам придется в самое ближайшее время.



Э. Ибрагимов