Азербайджан станет посредником в нормализации отношений между Израилем и Турцией

Завершается 2020 год, ставший воистину судьбоносным для Азербайджана. Страна вернула отторгнутые у нее более четверти века назад территории и с воодушевлением встречает новый, уже 2021 год. Однако приходится констатировать, что ряд проблем тоже переходит в новый год, поскольку их решение требует и времени, и государственной мудрости. И одна из них - отношения двух региональных лидеров Ближнего Востока, Израиля и Турции, которые, к сожалению, уже почти десятилетие смотрят друг на друга мягко скажем, не слишком дружественно. Охлаждение стран друг к другу случилось в 2011 году, когда израильские пограничники перехватили "Флотилию свободы", доставлявшую в сектор Газа из Турции гуманитарный груз. Опасаясь наличия на судне оружия и замаскировавшихся террористов, Израиль тогда был вынужден проявить решительность, вызвавшую осуждение турецкой стороны.

Как сообщили Day.Az в организации "Рука Иерусалима", столь досадное недоразумение следовало бы уладить как можно скорее, однако, по тем или иным причинам, обстоятельства не позволяли. И Президент Ильхам Алиев, скорее всего это все понимает и делает для этого все возможное, дабы поскорее помирить обе стороны. И шансы на успех есть, тем более что за последние годы Израиль полностью нормализовал отношения с рядом влиятельных арабских стран - ОАЭ, Бахрейном и Марокко, подписав с ними договоры о сотрудничестве. А скоро ожидается аналогичные действия и в отношении Саудовской Аравии и Судана. Другими словами, было бы желание и добрая воля сторон, а договориться они тогда всегда сумеют.

И стоит отметить, что шанс на такую договоренность повышается при наличии такого опытного посредника, каким зарекомендовал себя за последнее время Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В этом убежден Барух Ливиев, известный общественный деятель, представляющий Кавказскую общину Израиля. По его мнению, победа азербайджанской армии во многом была обусловлена поставками современных вооружений в основном из двух названных стран - Турции и Израиля. И хорошие отношения Азербайджана с ними вполне могут стать катализатором нормализации отношений между обоими его партнерами.

Не исключено, что уже в 2021 году смогут встретиться друг с другом президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Что бы это произошло, кавказская диаспора в Израиле готова приложить все усилия, налаживая мосты между странами и укрепляя отношения, как организаций, так и отдельных людей. А по последним инсайдерским сообщениям, турецкий лидер вполне положительно относится к улучшению отношений с Израилем. Поэтому в Азербайджане уверены, что уже сегодня у двух ведущих ближневосточных стран есть все условия для налаживания полноценного диалога. И Барух Ливиев полностью с этим согласен.

Правда, возможности Азербайджана в данном направлении и не только сегодня серьезно ограничены фактом отсутствия посольства в Израиле. Однако все изменяется и есть надежда на перемены к лучшему в этом вопросе. В обеих странах есть много заинтересованных в этом людей и организаций, активно работающих в данном направлении. Представители различных структур таких, как организация "Шах-Даг" на пример, не первый год добиваются открытия азербайджанского посольства в Израиле. Не все идет гладко, но капля камень точит, а когда таких капель становится много, это происходит гораздо быстрее. Будем надеяться, что не затянется надолго и решение вопроса с посольством.