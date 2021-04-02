Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов второго апреля 2021 года принял участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ в Москве.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министр в своем выступлении обратил внимание на вопросы повестки дня встречи, отметив, что продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере будет и далее способствовать укреплению межгосударственных отношений и развитию Содружества.

Он особо отметил проект Обращения глав государств - участников СНГ к народам своих стран и мировой общественности в связи с 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Байрамов подчеркнул колоссальный вклад Азербайджана в победу над фашизмом. По его мнению, данное обращение имеет большое значение в борьбе с нацистской идеологией и различными формами ее пропаганды.

Он с сожалением отметил, что на пространстве СНГ нацизм поощряется и сегодня.

Министр привел в качестве примера установку памятника в центре столицы Армении фашисту Гарегину Нжде.

Глава ведомства подчеркнул, что на пространстве СНГ не должно быть места героизации фашизма.

Он также сообщил, что в результате успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии были освобождены оккупированные Арменией территории и восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Министр высоко оценил усилия Российской Федерации по принятию трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в частности, активное посредничество Президента РФ Владимира Путина.

Высоко оценив деятельность Совместного российско-турецкого мониторингового центра, глава МИД с удовлетворением отметил создание нового формата для укрепления безопасности и сотрудничества в регионе.

Байрамов обратил внимание участников мероприятия на то, что в период оккупации все азербайджанские города и поселки подверглись страшным разрушениям и вандализму, религиозные и культурные памятники были намеренно разграблены, а мечети превращены в загоны для свиней. В настоящее время осуществляются работы по реконструкции и восстановлению этих территорий, сказал он.

Высоко оценив достигнутые в рамках трехсторонних заявлений договоренности, министр проинформировал участников мероприятия о том, что открытие коммуникаций принесет пользу всему региону и откроет новые перспективы для регионального сотрудничества.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан полностью привержен взятым на себя обязательствам и вернул всех военнопленных Армении в соответствии с трехсторонним заявлением. При этом министр обратил внимание на действия армянской стороны, которые противоречат нормам международного права и трехстороннему заявлению, в том числе на попытки армянских военнослужащих незаконно проникнуть на территорию Азербайджана. Кроме того, Армения до сих пор не передала Азербайджану карты заминированных в период оккупации территорий.

В заключение министр выразил надежду на поддержку Азербайджана международной общественностью в вопросах очистки от мин и восстановления освобожденных территорий, создания соответствующих условий для мирного сосуществования на этих землях.