Это очень примечательная история. Она о том, что некий полковник ВС Армении Корюн Гумашян жил в твердой уверенности в антитезисных свойствах умственно-неполноценных субъектов в контексте выполнения государственных нормативных актов. Проще говоря, он считал, что дуракам закон не писан. Более того, он надеялся на цветы и овации после своего признания в совершении преступления.

В общем, после гибели азербайджанских журналистов в Кельбаджаре вследствие подрыва мины, установленной армянскими оккупантами, в армянском сегменте социальных сетей распространилось сенсационное заявление этого самого Гумашяна. Позже выяснилось, что это был фрагмент интервью агентству "Ноян Тапан" в Ереване и армянскому телевидению, в котором Корюн признался, что около 500-600 га земли в Кельбаджарском и Лачинском районах были заминированы путём закапывания противотанковых и противопехотных мин, привезенных посредством 17 грузовых автомобилей.

В связи с этим, в Военной прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, Корюн Гумашян был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.7 (убийство двух и более лиц), 120.2.12 (по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного Кодекса, в его отношении судом была избрана мера пресечения в виде ареста и он был объявлен в международный розыск.

О том, как Азербайджан умеет добиваться любой поставленной цели, в Армении уже осведомлены. Там прекрасно помнят, что исполняющий обязанности премьер-министра этой страны когда-то плясал в нетрезвом состоянии в Шуше и кричал своим визгливым голосом, что "Карабах это Армения и точка". Помнят там и хвастливые заявления тогдашнего министра обороны Давида Тонояна про то, что "новая война- новые захваченные азербайджанские территории".

Наконец, там прекрасно помнят и то, как гражданская жена армянского премьера Анна Акопян имела наглость приглашать Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву в нашу священную Шушу, чтобы послушать мугам. А еще, мадам Акопян обещала, что в случае войны, армянская армия что-то там вроде как захватит. В общем, примеров примитивного выпендрежа, бахвальства и явного неумения реально оценивать свои реальные возможности с армянской стороны всегда было немало.

А чем все это закончилось? Разгромом армянской армии, в рядах которой оказалось свыше 10.000 дезертиров. Гибелью от пяти до восьми тысяч армянских солдат и офицеров и попыткой власти скрыть реальные масштабы потерь. Освобождением Шуши, семи ранее оккупированных районов Азербайджана. Погружением Армении в хаос внутриполитического противостояния с большой вероятностью гражданской войны.

Никол Пашинян теперь всюду ходит с большой охраной, ибо есть большая вероятность схлопотать по физиономии от родных и близких погибших в ходе 44-дневной войны. Анна Пашинян и вовсе читает и слышит в свой адрес от граждан РА такое, что впору завидовать Ким Кардашьян. Нет, не в плане величины застрахованной "пятой точки", а в плане репутации. Хотя, казалось бы, после распространения по всему миру известного видео, где Ким демонстрирует все свои таланты ублажения партнера, казалось, что ей вряд ли кто- то позавидует в плане реноме.

В общем, кроют Никола и Анну на чем свет стоит. Впрочем, не только их. Более разумная часть армян указывает еще и на причастность к поражению в 44-дневной войне второго и третьего президентов страны-оккупанта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Различные армянские блогеры рассказывают о том, как они грабили Армению и Карабах на протяжении десятилетий, превратившись в итоге в долларовых миллиардеров.

Рассказывается ныне о том, как Кочарян и Саргсян, а также представители партии "Дашнакцутюн" в Греции, Иране, Канаде и иных странах мира присваивали даже те средства, что армянская диаспора собирала для помощи армянской армии в ходе 44-дневной войны. Мутные схемы были на всем, включая покупку тепловизоров. Были и примеры того, как армянские военнослужащие снимали тепловизоры с трупов азербайджанских солдат, а потом выдавали их за новые, чтобы положить в карман средства, отправленные на их покупку диаспорой.

Армянский блогер Роман Багдасарян рассказал также о том, что карабахские армяне вывезли в Армению и продали азербайджанские надгробия с кладбищ Карабаха за времена оккупации. "70% азербайджанских надгробных камней отсутствуют на кладбищах. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о тех людях, которые вырвали эти камни, соскоблили их, написали на них армянские имена и продали в Армению? Что вы думаете об армянах, о карабахских бандах, которые срывали надгробные камни и тайно, преступным образом, продавали в Армению?" - спрашивает блогер.

Обращаясь к семьям погибших и раненных, Р. Багдарасян говорит, что их дети погибли из-за карабахских генералов, из-за Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которые 25 лет творили страшные вещи в этих семи районах. Сразу скажу, что если среди армян есть такие, как Р.Багдасарян, предлагающие посмотреть правде в глаза и признать совершенные армянами преступления, значит есть все же надежда на восстановление нормальных отношений с Арменией.

Но прежде, конечно же, должно случиться главное- наказание за преступления. Поэтому, Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России, бизнесмена Ара Абрамяна, а также президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галстяна. Они организовывали контрабанду воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Республику Армения и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики.

Это преступление, не менее тяжкое, чем закладка мин в Кельбаджарском и Лачинском районе. Разница лишь в том, что Корюн Гумашян признался в совершенном преступлении, а остальные объявленные в международный розыск армяне этого не сделали. Но дальнейшая их судьба будет одинаковой. Наказание за преступления обязательно будет. И пусть те, кто их их совершил, теперь ходят и оглядываются, опасаясь собственной тени и держа в памяти то, что Азербайджан всегда добивался поставленной цели.