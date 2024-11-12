МЭА представит обновленные данные по выбросам стран в марте

В марте следующего года МЭА вновь опубликует данные по каждой стране и каждому сектору, чтобы сравнить заявленные показатели с реальными выбросами, фиксируемыми нашим глобальным трекером метана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам.

"МЭА ведет глобальный трекер выбросов метана. Мы отслеживаем данные по странам, компаниям, их заявленным целям и реальному положению дел. С этой точки зрения, фокус на метане представляется менее сложной задачей по сравнению с сокращением выбросов углекислого газа. На это есть две причины. Во-первых, с технологической точки зрения. Снижение, а еще лучше - полное устранение выбросов метана, в основном сводится к обеспечению качественной герметизации трубопроводов. В отличие от более сложных технологий, таких как улавливание углерода, которые также важны, но требуют серьезных технологических решений, задача с метаном более доступна. Ее можно решить с использованием уже существующих технологий при грамотном планировании", - сказал он.

По его словам, во-вторых, это более рентабельно, так как уменьшение выбросов позволяет сохранить природные ресурсы, которые могут быть проданы, принося дополнительную прибыль.

"С этих позиций сокращение выбросов метана действительно менее затруднительно. И я очень рад, что мы также установили цель по декарбонизации нефтегазового сектора. Наши исследования показывают, что при выполнении заявленных обязательств выбросы метана могут значительно сократиться. В марте мы вновь опубликуем обновленные данные по каждой стране и каждому сектору. Это позволит оценить, что было заявлено и какие реальные выбросы фиксирует наш глобальный трекер метана. Мы очень надеемся, что представленные и готовящиеся национально определяемые вклады (NDC) включат все парниковые газы, включая метан, в рамках целей Парижского климатического соглашения", - добавил он.