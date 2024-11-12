https://news.day.az/politics/1706595.html Вице-президент Республики Габон прибыл в Азербайджан - ФОТО Вице-президент Республики Габон Жозеф Овоно Берр 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Вице-президент Республики Габон прибыл в Азербайджан - ФОТО
Вице-президент Республики Габон Жозеф Овоно Берр 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев и другие официальные лица.
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