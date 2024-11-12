Обсуждены различные аспекты азербайджано-иракских отношений

12 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках церемонии открытия Саммита лидеров, проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) встретился с Президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто глобальное значение СОР29 с точки зрения усиления борьбы с изменением климата.

Состоялось обсуждение различных аспектов азербайджано-иракских связей, был проведен обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.