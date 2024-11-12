https://news.day.az/economy/1706330.html

Премьер-министр Королевства Тонга находится с визитом в Азербайджане - для участия в COP29

12 ноября премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется