https://news.day.az/economy/1706330.html Премьер-министр Королевства Тонга находится с визитом в Азербайджане - для участия в COP29 12 ноября премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Премьер-министр Королевства Тонга находится с визитом в Азербайджане - для участия в COP29
12 ноября премьер-министр Королевства ТонгаСиаоси Офакивахафолау Совалени прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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