Азербайджан и ФАО подписали новую Декларацию

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов встретился с делегацией во главе с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюнем, принявшим участие в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что на встрече, состоявшейся в павильоне Министерства сельского хозяйства на COP29, была подчеркнута важность проектов, реализуемых в рамках совместного сотрудничества с ФАО, обсуждались перспективы сотрудничества.

Приветствуя гостей, министр Меджнун Мамедов коснулся важности проведения COP29 в Азербайджане, рассказал о мерах, проводимых с целью минимизации воздействия изменения климата на сельскохозяйственную сферу.

Было отмечено, что правительство Азербайджана тесно сотрудничает с международными организациями для достижения Целей устойчивого развития. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН является одним из важнейших международных партнеров Азербайджана. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ФАО в области сельского хозяйства и заинтересован в продолжении этого сотрудничества.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюн, в свою очередь, отметил, что рад установлению связей на высоком уровне между Азербайджаном и организацией. Он отметил, что для достижения Целей устойчивого развития на фоне воздействия глобальных вызовов крайне важно создание более устойчивых агропродовольственных систем и расширение глобального сотрудничества в этих направлениях. Такие мероприятия, как COP29, вносят важный вклад в работу по определению приоритетов в направлении развития аграрного сектора. Цюй Дунъюн подчеркнул, что проектам, направленным на устойчивое развитие аграрной сферы, формирование эффективной и профессиональной базы специалистов, будет и впредь оказываться поддержка.

Стороны коснулись важности продолжения сотрудничества в рамках Программы партнерства ФАО-Азербайджан, обсудили вопросы дальнейшего повышения производительности в аграрной сфере, рационального использования земельных и водных ресурсов, цифровизации сельского хозяйства, совершенствования образования, обучения и научно-исследовательских работ в аграрной сфере.

В конце был проведен широкий обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

В завершение встречи была подписана Декларация о намерениях по укреплению сотрудничества в рамках "Бакинской климатической инициативы гармонии для фермеров", включенной в инициативу "Устойчивая трансформация для продовольствия и сельского хозяйства" (FAST) в рамках COP29.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе сьарьовала 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.