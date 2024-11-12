Рауф Мамедов ворвался в пятерку на ЧЕ

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов вышел на пятое место на чемпионате Европы в Петроваце (Черногория).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертом туре он черными переиграл Луку Пайчадзе (Грузия). Это позволило нашему гроссмейстеру набрать 3,5 очка и войти в Топ-5.

Такой же показатель демонстрирует Магомед Мурадлы, победивший Ноэ Тутисани (Грузия). Он идет 11-м в таблице, уступая многим конкурентам лишь по дополнительным показателям.

Лидируют на ЧЕ Фредерик Свейн (Германия) и Максим Чигаев (Испания), пока не потерявшие очков.