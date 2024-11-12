https://news.day.az/sport/1706301.html Рауф Мамедов ворвался в пятерку на ЧЕ Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов вышел на пятое место на чемпионате Европы в Петроваце (Черногория). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертом туре он черными переиграл Луку Пайчадзе (Грузия). Это позволило нашему гроссмейстеру набрать 3,5 очка и войти в Топ-5.
Рауф Мамедов ворвался в пятерку на ЧЕ
Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов вышел на пятое место на чемпионате Европы в Петроваце (Черногория).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертом туре он черными переиграл Луку Пайчадзе (Грузия). Это позволило нашему гроссмейстеру набрать 3,5 очка и войти в Топ-5.
Такой же показатель демонстрирует Магомед Мурадлы, победивший Ноэ Тутисани (Грузия). Он идет 11-м в таблице, уступая многим конкурентам лишь по дополнительным показателям.
Лидируют на ЧЕ Фредерик Свейн (Германия) и Максим Чигаев (Испания), пока не потерявшие очков.
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