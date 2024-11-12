ОАЭ планируют повысить эффективность потребления энергии до 45 процентов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обновили свою энергетическую стратегию до 2050 года и планируют повысить эффективность потребления энергии до 45 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник министра иностранных дел ОАЭ Абдулла Балала в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".

"ОАЭ добились значительного прогресса в достижении цели по достижению нулевого уровня выбросов в энергетическом секторе. Мы также намерены дополнительно снизить коэффициент выбросов в сетях, что сделает ОАЭ одной из стран с самым низким уровнем выбросов. Как ОАЭ, мы стремимся стать примером амбициозного, но прагматичного перехода к чистым источникам энергии. ОАЭ обновили свою энергетическую стратегию до 2050 года и планируют повысить эффективность потребления энергии до 45 процентов", - сказал А.Балала.