Председательство COP29 нацелено на продвижение работы по сокращению выбросов метана

Председательство COP29 нацелено на продвижение работы по сокращению выбросов метана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам, не входящим в CO2.

"Данные показывают, что нам необходимо сократить выбросы на 42 процента к 2030 году, чтобы сохранить достижимость цели 1,5 градуса. Для выполнения этих сроков важны меры по сокращению выбросов парниковых газов, не связанных с CO2. Они составляют почти треть антропогенных выбросов парниковых газов, вносят значительный вклад в глобальное потепление, и для борьбы с ними существуют экономически эффективные методы. В прошлом году стороны договорились в рамках консенсуса ЕС ускорить значительное сокращение выбросов, не связанных с CO2, по всему миру к 2030 году и придерживаться этого курса", - сказал он.

По словам М.Бабаева, в этом году, повышая амбиции и обеспечивая действия по борьбе с изменением климата, председательство COP29 нацелено на продвижение работы по сокращению выбросов метана.

"Прежде всего, это означает опираться на работу предыдущих конференций сторон (COP). У нас уже есть прочная основа для действий в рамках Глобального обязательства по метану. Более 158 стран взяли на себя обязательство сократить мировые выбросы на 30 процентов к 2030 году. Мы призываем все остальные страны присоединиться к этой инициативе и повысить свои цели в отношении выбросов метана. Но подписание обязательства - это только начало. Мы должны подкрепить эти амбиции реальными действиями", - добавил он.