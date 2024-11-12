Председательство COP29 нацелено на продвижение работы по сокращению выбросов метана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам, не входящим в CO2.

"Данные показывают, что нам необходимо сократить выбросы на 42 процента к 2030 году, чтобы сохранить достижимость цели 1,5 градуса. Для выполнения этих сроков важны меры по сокращению выбросов парниковых газов, не связанных с CO2. Они составляют почти треть антропогенных выбросов парниковых газов, вносят значительный вклад в глобальное потепление, и для борьбы с ними существуют экономически эффективные методы. В прошлом году стороны договорились в рамках консенсуса ЕС ускорить значительное сокращение выбросов, не связанных с CO2, по всему миру к 2030 году и придерживаться этого курса", - сказал он.

По словам М.Бабаева, в этом году, повышая амбиции и обеспечивая действия по борьбе с изменением климата, председательство COP29 нацелено на продвижение работы по сокращению выбросов метана.

"Прежде всего, это означает опираться на работу предыдущих конференций сторон (COP). У нас уже есть прочная основа для действий в рамках Глобального обязательства по метану. Более 158 стран взяли на себя обязательство сократить мировые выбросы на 30 процентов к 2030 году. Мы призываем все остальные страны присоединиться к этой инициативе и повысить свои цели в отношении выбросов метана. Но подписание обязательства - это только начало. Мы должны подкрепить эти амбиции реальными действиями", - добавил он.